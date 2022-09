In Israel ist eine rund 3.300 Jahre alte ägyptische Grabkammer entdeckt worden.

Bei Bauarbeiten in einem Kibbuz südlich von Tel Aviv hat ein Bagger eine in Stein gehauene Anlage aus der Zeit des ägyptischen Pharaos Ramses des Zweiten aufgedeckt. Das teilte die israelische Altertumsbehörde mit. In der Kammer seien demnach unberührte Grabbeigaben wie Amphoren, Öllampen, Krüge und Schalen, aber auch Pfeil- und Speerspitzen aus Bronze gewesen.

Der zuständige Archäologe sprach von einer "Entdeckung, die man nur einmal im Leben macht". Er sei sich wie am Set eines Indiana-Jones-Films vorgekommen. Da die Grabkammer nicht von Räubern geplündert worden sei, könne man mit modernen wissenschaftlichen Methoden wichtige Informationen über die dortigen Funde erlangen.

Wer dort beerdigt wurde, ist unklar. Die Überreste ließen keine DNA-Analysen zu. Die Altertumsbehörde vermutet, dass es sich um eine Familiengruft gehandelt hat, die über mehrere Generationen genutzt wurde.