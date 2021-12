Ein Australier soll Meldungen zufolge Israel die nächsten 8000 Jahre nicht verlassen dürfen - weil er den Unterhalt für seine beiden Kinder nicht bezahlt hat.

Laut australischen Medien schuldet er seiner israelischen Ex-Frau umgerechnet fast drei Millionen Euro Unterhaltskosten. Ein Gericht hatte entschieden, dass der Mann für jedes seiner beiden Kinder 1400 Euro Unterhalt pro Monat zahlen muss, bis zum 18. Lebensjahr. Die Ex-Frau beantragte den Berichten zufolge außerdem bei Gericht, dass der Mann das Land nicht verlassen soll, bis die Unterhaltszahlungen in der vollen Höhe bezahlt sind. Das wäre bei einer monatlichen Auszahlung der 31. Dezember 9999.

Den Berichten zufolge gibt es in Israel einige australische Männer mit dem gleichen Problem - Grund sei das spezielle Scheidungs- und Unterhaltsrecht in Israel. Auch das US-Außenministerium warnt in seinen Reisehinweisen davor, dass israelische Gerichte Ausländer daran hindern können, das Land wieder zu verlassen - wenn Schulden oder andere rechtliche Ansprüche nicht geklärt sind.