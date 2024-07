In Rio de Janeiro in Brasilien gibt es eine große Christus-Statue - und auch in anderen Ländern, von Mexiko über Vietnam bis nach Polen. Warum sollte es nicht auch eine in Jerusalem geben?

Das hat sich wohl ein leitender Franziskaner-Mönch gedacht, der für die Heiligen Stätten zuständig ist. Wie die Jerusalem Post berichtet, will der Ägypter eine Christus-Statue aus Italien in die Altstadt von Jerusalem bringen und dort auf einem Franziskaner-Gymnasium im christlichen Viertel aufbauen lassen. Die Statue ist zwar vergleichsweise klein - mit nur 10 Metern Höhe ist sie nur ein Drittel so groß wie die weltbekannte Statue aus Rio. Aber der Franziskaner hofft, dass sie Jerusalem ein neues Zeichen für Toleranz und Frieden bringen kann. Aktuell steht die Statue in Verona in Italien. Auch der dortige Bischof findet die Idee gut, sie nach Jerusalem zu verschiffen. Wann das passieren soll und wie teuer die Aktion wird, ist laut Jerusalem Post noch nicht bekannt.