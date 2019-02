Den gab es als Sonderanfertigung 2017 in Israel. Auf den Werbefotos waren weder Frauen noch Mädchen zu sehen. So wollte Ikea seine Möbel an Strengreligiöse in Israel verkaufen, die Frauenabbildungen als unkeusch ablehnen.

Jetzt zieht der Katalog die Klage einer orthodoxen Israelin und eines reformjüdischen Bündnisses nach sich. Sie wollen mehrere Millionen Euro Schadenersatz von Ikea. Die Begründung: Der Katalog sende die Botschaft, dass Frauen keinen Wert haben und ihre reine Existenz ein Problem sei.

Der Sonderkatalog war von Ikea nach Protesten zurückgezogen worden und war dann ersetzt worden mit Werbung, die nur noch Möbel und keine einzige Person mehr zeigt.