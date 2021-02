In Israel gilt seit heute, was auch in Deutschland regelmäßig im Zusammenhang mit den Corona-Regeln diskutiert wird: Geimpfte dürfen da jetzt mehr als Menschen ohne Impfung.

Ein grüner Pass berechtigt in Israel jetzt dazu, wieder in Fitness-Studios zu gehen, ins Stadion oder auch in Hotels zu übernachten. Diesen Pass bekommen nicht nur Geimpfte, sondern auch Menschen, die schon eine Corona-Infektion überstanden haben. In Israel sind das laut Regierung etwa ein Drittel der Einwohner. Allerdings sind ab heute auch die Regeln für Ungeimpfte gelockert: Unter anderem Einkaufszentren, Gebetshäuser und Museen dürfen in Israel seit heute wieder öffnen. Deshalb gibt es auch viel Kritik. Denn das Corona-Virus breitet sich auch in Israel weiter aus - unter denen, die bisher nicht geimpft sind. Der Corona-Wochenwert ist im Vergleich mit anderen Ländern hoch. Es wird befürchtet, dass sich jetzt vor allem Kinder öfter anstecken könnten.