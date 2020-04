Der See Genezareth in Israel ist der wichtigste Frischwasserspeicher des Landes - und sein Wasserstand ist gerade so hoch wie seit rund 15 Jahren nicht mehr.

Nach einem Wochenende mit viel Regen ist der See in Nordisrael nur noch knapp einen Viertelmeter unter seiner vollen Speicher-Kapazität. Und nächste Woche wird das Wasser wohl weiter steigen, weil wegen der religiösen Vorschriften zum Pessach-Fest kein Wasser aus dem See in die Trinkwasserleitungen abgepumpt wird.

Das viele Wasser im See Genezareth ist eine gute Nachricht, weil es in letzter Zeit eher Warnungen gab, dass er austrocknet. Vor zwei Jahren hatte Israel sogar beschlossen, den See mit entsalzenem Meerwasser aufzufüllen.

Wegen des hohen Wasserstands spekulieren israelische Medien darüber, dass in den nächsten Tagen sogar der Degania-Damm geöffnet werden könnte, um Überschwemmungen zu vermeiden. Den Damm gibt es seit 1931 und er gilt als eine der Hauptursachen dafür, dass der Jordan-Fluss und das Tote Meer immer weniger Wasser führen.