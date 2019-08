Eine Veranstaltung nur für Männer - sowas gibt es in Deutschland vielleicht in einigen Rotlichtklubs - aber nicht bei Konzerten.

In Israel ist die strikte Trennung von Frauen und Männern aus religiösen Gründen nicht unüblich. In der Stadt Haifa sollte es ein reines Männerkonzert in einem Park geben - das wurde jetzt aber von einem Gericht verboten. Der zuständige Richter des Bezirksgerichts sagte, es wurde nicht ausreichend begründet, warum Frauen nicht zu dem Konzert gehen dürfen. Außerdem sei das Event mit öffentlichen Geldern finanziert worden.

Ein ähnliches Urteil gab es in Israel schon mal vor ein paar Wochen. Da sollte es in der Stadt Afula ein Konzert geben, in dem Männer und Frauen getrennt sein sollten. Unter anderem der israelische Transportminister hatte dieses Urteil kritisiert. Der Hauptact hatte seinen Auftritt abgesagt.