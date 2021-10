In Israel kursiert eine Droge, die offenbar zum Teil aus Rattengift besteht.

Das Gesundheitsministerium warnte in einer dringenden Mitteilung vor dem Gebrauch der vergifteten Partydroge. Binnen einer Woche sind 34 junge Menschen in Krankenhäuser gebracht worden, hieß es. Sie hatten vorher eine Droge genommen, die als "Mr. Nice Guy" bekannt sein soll. Darin fand sich ein gerinnungshemmendes Mittel, das auch als Rattengift genutzt wird. Laut Ministerium besteht unmittelbare Lebensgefahr, wenn man die Droge nimmt. Ein 31-Jähriger starb daran. Mehrere Tatverdächtige wurden festgenommen.

Am Wochenende kamen mehrere Menschen mit Blutungen in Krankenhäuser, zum Teil in kritischem Zustand.

Die Droge "Mr. Nice Guy" wird in Israel unter anderem illegal im Kiosk verkauft, auch unter den Namen "Mabsuton" und "Mastulon". Normalerweise enthalten sie künstliche Canabis-ähnliche Stoffe.