In Israel sorgt die neue ultra-rechte Regierung vor allem mit den Plänen für eine umstrittene Justizreform für Proteste; und auch der Konflikt mit den Palästinensern heizt sich wieder auf.

Die Regierung bekommt jetzt aber auch Kritik, weil sie ein Umweltschutzgesetz wieder kassieren will. Der neue Finanzminister hat angekündigt, eine Steuer auf Einweggeschirr wieder abzuschaffen - und begründet das mit dem Lebensstil der besonders Konservativen im Land. Denn in Israel nutzen Ultra-Orthodoxe Einweggeschirr dreimal öfter als andere Menschen. In den ultra-orthodoxen Gemeinschaften gibt es große Familien mit vielen Kindern. Bei Familientreffen führt das oft dazu, dass mit Plastikgeschirr ausgeholfen wird.

Um gegenzusteuern, hatte die Vorgängerregierung in Israel eine Abgabe auf Einwegplastik eingeführt - knapp drei Euro pro Kilo. Das hatte dafür gesorgt, dass in Israel 40 Prozent weniger Plastikgeschirr benutzt wurde. Aus Sicht einer Umweltschutzorganisation wird Israels Umweltpolitik durch die Entscheidung um Jahre zurückgeworfen.