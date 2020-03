Eine Archäobotanikerin und ihr Team haben sich auf die Suche gemacht, um herauszufinden, wo Olivenbäume zum ersten Mal vom Menschen kultiviert wurden. Dafür hat sie Bohrkerne aus verschiedenen Regionen im Nahen Osten und in der Mittelmeer-Region untersucht. In diesen Bohrkernen finden sich Ablagerungen aus Tausenden Jahren. Die Annahme der Forscherin: Wenn Menschen anfangen, in einer Region Olivenbäume im großen Stil zu kultivieren, dann lässt sich das am Anstieg der Olivenbaum-Pollen in den Ablagerungen nachweisen.

Mit Erfolg: In Proben aus dem See Genezareth und dem Toten Meer stieg die Pollen-Konzentration vor 7.000 bzw. 6.500 Jahren sprunghaft an. Auf der griechischen Insel Kreta gab es einen ähnlichen Anstieg vor 6.000 bis 5.500 Jahren. Damit scheint klar: Die Wiege des Oliven-Anbaus liegt im heutigen Israel - die Griechen zogen nach. Ob das eine unabhängige Parallelentwicklung ist oder die alten Griechen sich das abgeschaut haben, lässt sich nicht sagen.