Nicht alles, was man von seinem Vater erbt, darf man einfach so versteigern.

Das hat gerade das oberste Gericht in Israel in einem besonderen Fall entschieden. Es geht um die handschriftlichen Entwürfe der israelischen Unabhängigkeitserklärung aus dem Jahr 1948. Sie fanden sich im Nachlass eines Jerusalemer Anwalts. Dessen Söhne hatten die Skizzen einem Auktionshaus in der Stadt zum Verkauf angeboten. Und das hatte den Startpreis auf gut 220.000 Euro festgelegt.

Die obersten Richter stoppten die Auktion. Sie sagen, die Entwürfe seien Teil des Kulturgutes des Staates Israel. Sie seien deshalb staatliches Eigentum und müssten dem Nationalarchiv übergeben werden.