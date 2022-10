Frauen, die Panzer fahren.

Lange war sich Israels Militär unsicher, ob das gut geht. Deshalb gab es die letzten Jahre eine Art Testlauf. Die Verantwortlichen werten den jetzt als Erfolg und sagen: Israelische Frauen können ihren Wehrdienst auch in Zukunft in Panzern ableisten. Bevor die Tests liefen, hatten einige im Land behauptet, Frauen seien körperlich nicht fürs Panzerfahren geeignet.

Ein Militärverantwortlicher sagt, dass Soldatinnen inzwischen in immer mehr Bereichen der Armee eingesetzt werden. So sollen sie jetzt auch dauerhaft dabei helfen, mit Panzern die Grenze zu Ägypten zu kontrollieren.

Allgemein gilt der Wehrdienst für Frauen in Israel zwei Jahre. Wenn sie in Kampfeinheiten dienen, verlängern sie ihn freiwillig um mindestens acht Monate. Dann dauert der Dienst so lange wie bei den Männern.