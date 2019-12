Koch ist am 15. März zur Internationalen Raumstation geflogen und seitdem auf der ISS. Damit war sie am Samstag seit 289 Tagen im All und hat den Rekord für den längsten Weltraumaufenthalt einer Frau gebrochen. Die bisherige Rekordhalterin kommt ebenfalls aus den USA, es war die Astronautin Peggy Whitson.

Wenn alles nach Plan läuft, wird Christina Koch am Ende ihrer Mission im Februar 328 Tage im All verbracht haben. Den Gesamtrekord für die längste Mission im All hält der Kosmonaut Waleri Poljakow. Mitte der Neunziger war er 438 Tage am Stück auf der russischen Raumstation MIR.