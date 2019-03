Die US-Amerikanerin Christina Koch und ihr Kollege Nick Hague tauschten an der Außenwand eine Batterie aus. Das dauerte laut Weltraumbehörde NASA mehr als sechs Stunden.

Eigentlich war für die Arbeit neben Koch die Raumfahrerin Anne McClain eingeplant gewesen. Das wäre dann der erste komplett weibliche Außeneinsatz in der Geschichte der ISS gewesen. Die Pläne wurden aber laut Nasa geändert, weil McClain nicht mehr in den erforderlichen Raumanzug passt. Sie sei seit ihrer Ankunft auf der ISS fünf Zentimeter gewachsen. Das ist den Angaben zufolge nicht ungewöhnlich, weil sich in der Schwerelosigkeit die Wirbelsäule ausdehnt.

Zurück auf der Erde schrumpfen Astronauten in der Regel wieder.