Im Weltall haben zwei Astronauten außen an der Internationalen Raumstation einen komplizierten Reparatur-Einsatz erledigt.

Der Italiener und der US-Amerikaner mussten den AMS-Teilchendetektor reparieren, mit dem die Nasa weit entfernte Teile der Milchstraße über die Strahlungs-Analyse beobachtet. Bei dem Gerät war die Kühlung kaputt gegangen. Die Reparatur im All galt als technisch schwierig, weil so etwas eigentlich gar nicht vorgesehen war. Die Nasa hofft aber, die Lebensdauer des Geräts um mehrere Jahre zu verlängern.



Es gab für die Reparatur vorher schon drei andere Außeneinsätze an der ISS. Wenn alles funktioniert, soll der Teilchendetektor nächste Woche wieder eingeschaltet werden - und die Suche nach dunkler Materie kann weiter gehen.