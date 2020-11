Bald werden die Astronautinnen und Astronauten auf der ISS wohl auch ihre dreckige Wäsche waschen müssen.

In der Station tragen sie meist normale Klamotten, und zwar solange es für die Besatzung "aufgrund von Geruch und Verkrustungen erträglich" ist, wie es in einer älteren Nasa-Studie heißt. Danach werden sie entweder als Abfall zurück zur Erde gebracht oder sie verglühen zusammen mit anderem Müll in der Atmosphäre.

Jetzt hat die Nasa einen Vertrag mit einer Waschmittelfirma geschlossen, die ein System zum Waschen von Wäsche im All entwickeln soll. Es soll wenig bis gar kein Wasser verbrauchen oder gar das Vakuum des Weltraums nutzen, um hartnäckige Flecken zu entfernen.