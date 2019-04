Die Nasa hat mal zusammengefasst, welche genau dort zu finden sind. Die meisten kommen vom Menschen. Die Forscher fanden viele Staphylokokken, das sind Bakterien, die auf der Haut und Schleimhaut von Menschen vorkommen. Dann gibt es noch Bakterien (Pantoea), die an Pflanzen, im Boden, aber auch in Wunden vorkommen. Und Bakterien, die auf der Erde als Krankheitserreger gelten. Sie kommen sonst vor allem im Fitnessstudio, in Büros und in Krankenhäusern vor. Die verantwortliche Nasa-Forscherin weiß nicht, ob diese Bakterien die Astronauten krank machen - es könnte aber sein. Und die Bakterien könnten auch das Material angreifen, aus dem die ISS gebaut ist.

Die Proben wurden drei Mal genommen, über einen Zeitraum von 14 Monaten - und zwar vom Esstisch, dem Trainingsbereich, der Toilette und den Schlafbereichen. Die Forschenden sagen, dass es wichtig ist, zu wissen, wie sich Mikroben und Pilze in abgeschlossenen Systemen außerhalb der Erde entwickeln, damit Raumstationen sicher sind.