Das Marmarameer bei Istanbul wird gerade von einer grauen Schleimschicht überzogen.

Die dicke Substanz besteht aus Verbindungen, die von Meeresorganismen freigesetzt werden - und sie blüht derzeit so stark wie noch nie. Es gibt sie auch im angrenzenden Schwarzen Meer und in der Ägäis. An der Wasseroberfläche ist die Masse als grauer Schleim zu sehen, weshalb sie auch als Seerotz bezeichnet wird. Unterwasservideos zeigen davon überzogene, erstickte Korallen.

Schuld sind unter anderem Abfälle

Meeresbiologen und Umweltschützer reagierten alarmiert. Sie sagen, dass dafür menschliche und industrielle Abfälle verantwortlich sind, die das Meer ersticken. Auch steigende Temperaturen wegen des Klimawandels sind verantwortlich. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan führte das Phänomen auf unbehandelte Abfälle zurück und forderte schnelles Handeln. Jetzt sollen Fachleute Abwässer, Müllhalden und andere mögliche Quellen von Verschmutzung untersuchen.