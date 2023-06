Im türkischen Istanbul sind gestern hunderte Menschen bei einer Pride-Parade für die Rechte von LGBTQ-Menschen auf die Straße gegangen - obwohl das verboten war.

Die Organisatoren sagen, dass 40 Aktivistinnen und Aktivisten festgenommen wurden. Zusammenstöße mit der Polizei oder Polizeigewalt gab es laut den Nachrichtenagenturen aber nicht. Die Polizei hatte schon vor Beginn der Demo weite Teile des Zentrums abgeriegelt, um die Versammlung zu verhindern. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wichen daraufhin auf einen anderen Stadtteil aus und ließen eine meterlange Regenbogenflagge von einem Gebäude wehen.

Pride-Paraden seit Jahren verboten

Letztes Jahr waren bei der Pride-Parade in der türkischen Metropole mehrere hundert Menschen festgenommen worden. Nach einer aufsehenerregenden Pride-Parade in Istanbul im Jahr 2014 mit mehr als 100.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern hatten die türkischen Behörden die Veranstaltung in den letzten Jahren immer wieder verboten.

Die türkische LGBTQ-Gemeinschaft fürchtet nach der Wiederwahl des Präsidenten Recep Tayyip Erdogan verstärkten Druck. Erdogan und seine Regierung hatten im Wahlkampf immer wieder heftig gegen sie Stimmung gemacht. Nach seinem Wahlsieg könnte sich ihre Lage weiter verschlechtern.