Sicherheitslücken in der IT betreffen nicht nur Software, Computer und Smartphones - auch Drucker können leicht gehackt werden.

Beispielhaft zeigen IT-Studierende der Hochschule Albstadt-Sigmaringen das an einem aktuellen japanischen Multifunktionsdrucker. In ihrem Projektbericht schreiben die Studierenden, dass es überraschend einfach war, Schwachstellen zu finden. Beim sogenannten Penetrationstest griffen sie das Gerät mehrfach übers Netz an - und waren erfolgreich. Es gelang ihnen sogar, Daten von einem eingesteckten USB-Stick abzufangen und an sich selbst zu senden. Somit konnten sie Daten einsehen, die nicht mal gedruckt werden sollten.

Laut dem Bericht ist zum Beispiel in Unternehmen das Schadensrisiko durch Drucker groß, weil die Firmen sie bei ihrer Sicherheitsanalyse kaum berücksichtigen - obwohl von überall auf sie zugegriffen werden kann.

Die Studierenden hatten übrigens mit ihrer Veröffentlichung gewartet und ihre Erkenntisse erst dem japanischen Hersteller weitergeleitet. Der hat bereits geantwortet und will eine der Schwachstellen beheben und in weiteren Geräten berücksichtigen.