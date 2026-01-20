Der römische Architekt Vitruv wird in der Forschung oft der "Vater der Architektur" genannt. Er lebte im 1. Jahrhundert vor Christus und ist bekannt für sein Werk "De architectura" - es ist das einzige erhaltene antike Werk über Architektur.

Darin fasst er den damaligen Wissensstand zusammen, wie man Gebäude und Städte baut. Unter anderem schreibt Vitruv auch von einer bestimmten Basilika. Jahrhundertelang hat die Forschung diskutiert und gesucht, ob es die wirklich gibt - und jetzt ist sie offenbar aufgetaucht!

Weitere Ausgrabungen des Sensationsfunds

Ein Archäologie-Team hat bei Ausgrabungen in Fano - nordöstlich von Rom - die Überreste einer Basilika gefunden, die Vitruvs Beschreibungen genau entspricht. Sie ist geschätzt mehr als 2.000 Jahre alt und rechteckig, mit zehn Säulen an ihren langen Seiten und vier an den kurzen.



Der italienische Kulturminister spricht von einem sensationellen Fund. Bei weiteren Ausgrabungen soll jetzt geschaut werden, ob noch mehr von der Basilika unter der Erde ist, und ob die Stätte für Besucherinnen und Besucher geöffnet werden kann.