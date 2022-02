Um die Inflationsrate zu berechnen, schauen sich Fachleute die Preise bestimmter Waren an und wie sie sich verändern.

Dieser Warenkorb soll widerspiegeln, was die Menschen kaufen - in Italien wird er jetzt angepasst. Das Land nimmt Produkte auf, die in der Corona-Pandemie mehr gekauft werden, zum Beispiel Schnelltests, Essen zum Mitnehmen und Bürostühle. Wie die italienische Statistikbehörde mitteilte, stieg die Inflation im Januar um fast fünf Prozent, verglichen mit dem Vorjahr: Das ist die höchste Teuerungsrate seit 1996.

Yogamatten und Streaming-Abos bald wichtig

Schon letztes Jahr waren neuen Produkte in den Inflations-Warenkorb gewandert, wie Schutzmasken und Desinfektionsmittel für die Hände. In Zukunft sollen auch bestimmte medizinische Instrumente, Yogamatten für Fitness zu Hause und die Kosten für Streamingdienste berücksichtigt werden.

Auch in Deutschland wird die Inflationsrate vom Statistischen Bundesamt anhand eines imaginären Warenkorbs errechnet. In Deutschland sind da rund 650 Güterarten drin.