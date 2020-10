In Italien ist ein Junge selig gesprochen worden, der im Alter von 17 Jahren an Leukämie gestorben ist.

Carlo Acutis half Priestern, Webseiten für ihre Pfarreien einzurichten. Er baute eine Internet-Datenbank über religiöse Wunder auf und warb im Netz für seinen Glauben. Er galt in der katholischen Kirche als eine Art Influencer Gottes und wird in den italienischen Medien auch Cyber-Apostel genannt.

2006 starb Carlo Acutis an Leukämie. Letzes Jahr war der Leichnam des Teenagers exhumiert worden, derzeit wird er in einem Glassarg in Assisi, rund 150 Kilometer nördlich von Rom, aufgebahrt.

Bei der Messe zur Seligsprechung wurde ein Schreiben von Papst Franziskus vorgetragen. Er hatte Carlo schon in der Vergangenheit als Vorbild für junge Menschen gelobt, weil er neue Kommunikationstechnik nutzte, um das Evangelium zu übermitteln. Die Seligsprechung ist eine Vorstufe zu einer möglichen Heiligsprechung - ein langes Verfahren, zu dem auch Wunder gehören.