Ob "Meeting", "Soft Skills", oder "Workshop".

In vielen Ländern gehören solche Begriffe inzwischen zum Alltag, auch wenn Englisch da gar nicht die Amtssprache ist. Italiens rechts-nationalistische Regierungspartei Fratellia d'Italia hält davon nicht viel.

Die Partei von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni will, dass in der öffentlichen Kommunikation im Land nur noch italienische Begriffe genutzt werden. Die Partei hat laut Medienberichten einen Gesetzentwurf dazu fertig. Der sieht Geldstrafen für öffentliche und auch private Einrichtungen vor, wenn sie ausländische Begriffe, vor allem englische, statt italienische, verwenden. Geplant sind bis zu 100.000 Euro. Außerdem sollen auch Abkürzungen und Namen von Firmen in der Landessprache geschrieben werden müssen, sofern das möglich ist.

Rechtspopulisten: Italienisch wird gedemütigt

Die Fratelli d'Italia schreibt in dem Gesetzentwurf von einer "Anglomanie". Und dass die Verbreitung der englischen Sprache die italienische demütige. Der Entwurf der Partei muss jetzt erst mal noch im Parlament diskutiert werden.

Sollten die Pläne durchkommen, dann muss wohl auch die Fratelli d'Italia selbst genau darauf achten, welche Begriffe sie nutzt. Ministerpräsidentin Meloni hatte sich in der Vergangenheit zum Beispiel als "Underdog" bezeichnet.