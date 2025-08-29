In Norditalien werden massenhaft Äpfel angebaut und das hat enorme Umweltfolgen.

Durch eine neue Seilbahn soll zumindest der Transport etwas umweltverträglicher werden. Im Nonstal in der Provinz Trentino ist gerade die erste Apfel-Seilbahn der Welt in Betrieb genommen worden. Darüber berichtet der italienische Rundfunk Rai. Über eine Strecke von 1,3 Kilometern werden damit geerntete Äpfel von den Anbauflächen zu unterirdischen Lagerstätten gebracht. Nach Angaben der Betreiber ersetzt das jährlich über 5000 LKW-Fahrten. Das bedeutet weniger Abgase, weniger Lärm und deutlich weniger Verschleiß an den Bergstraßen. Die Erfinder hoffen, dass auch andere Obstanbau-Regionen in den Bergen auf solche Seilbahnen setzen.

Die Apfel-Seilbahn wurde zum Teil mit EU-Geldern finanziert.