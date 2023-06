Florenz will gegen Wohnungsnot vorgehen und die touristische Vermietung von Wohnungen verbieten.

Laut dem Bürgermeister der italienischen Stadt, Dario Nardella, sollen die geplanten Regeln nicht für schon geschlossene Mietverträge gelten, sondern erst für zukünftige. Kurzzeitvermietungen zum Beispiel über Plattformen wie Airbnb sollen verboten werden. Diejenigen, die ihre Wohnungen für normale Vermietungen nutzen, sollen Steuererleichterungen bekommen. Nardella will so Wohnraum schaffen und das historische Zentrum schützen. Die Innenstadt von Florenz wurde vor rund 40 Jahren von der Unesco zum Weltkulturerbe erklärt.

Ferienwohnungen in den großen Innenstädten sind schon länger ein Diskussionsthema in Italien. Auch die italienische Regierung will die touristische Vermietung von Wohnungen mehr regulieren und strenger kontrollieren. Ein landesweites Gesetz dazu gibt es noch nicht.