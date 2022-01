Die italienische Polizei hat einen Mafiaboss mit Hilfe eines Fotos in sozialen Medien und von Google Maps ausfindig gemacht.

Ein Sprecher der Anti-Mafia-Polizei erklärte, dass er auf einer Abbildung bei Google aus einer spanischen Kleinstadt entdeckt worden ist. Da stand er vor einem Ost- und Gemüseladen. Die Polizei hatte ihn nach zwei Jahren Ermittlungsarbeit auch in dem Ort nahe Madrid vermutet, war sich aber nicht ganz sicher.

Der entscheidende Hinweis kam dann, weil ein Restaurant aus dem Ort ein Foto seines Kochs in sozialen Medien gepostet hatte. An einer Narbe am Kinn erkannten die Ermittelnden den Mafiaboss. Damit konnten sie ihn dann auch eindeutig auf der Google-Street-View-Abbildung identifizieren. Der Mann war fast 20 Jahre auf der Flucht und wurde unter anderem wegen Mordes und Drogenhandels gesucht.