Italiens Regierung will höhere Strafen verhängen für Klimaaktivistinnen und Aktivisten, wenn die Kulturgüter beschmieren oder zerstören.

In Zukunft soll bei Vandalismus gegen Kunst ein Schadenersatz in Höhe von 10- bis 60 Tausend Euro fällig werden. Die Regierung begründet das mit den hohen Kosten für die anschließende Reinigung, die oft Fachleute übernehmen müssten. Das Parlament hat jetzt zwei Monate Zeit, das Dekret in ein Gesetz umzuwandeln.

Zuletzt haben Mitglieder des italienischen Ablegers der Letzten Generation - der Ultima Generazione - eine schwarze Flüssigkeit in den Brunnen Fontana della Barcaccia an der Spanischen Treppe in Rom geschüttet.