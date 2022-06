In Italien ist es gerade ziemlich heiß - und deswegen essen die Menschen auch mehr Eis. Das ist allerdings deutlich teurer geworden.

Der Landwirtschaftsverband Coldiretti meldet, dass Eistüten und -becher im Mai etwa elf Prozent teurer waren als im Mai letztes Jahr. Das liegt daran, dass die rund 39.000 italienischen Eisdielen mehr Geld für Energie, Milch, Zucker und Eier ausgeben mussten - auch, aber nicht nur wegen des Ukraine-Kriegs.

In Italien kratzen die Temperaturen in einigen Orten über Pfingsten an der 40-Grad-Grenze, etwa auf Sardinien oder Sizilien. Für fünf Städte haben die Behörden eine Hitzewarnung herausgeben, darunter auch für die Hauptstadt Rom.