Pompeji ist ein einzigartiges Kulturerbe.

In der versunkenen Römer-Stadt am Fuße des Vulkans Vesuv stoßen Archäologen immer wieder auf spektakuläre Funde. Im Jahr 79 hatte es mehrere Vulkanausbrüche gegeben. Daraufhin bedeckten Asche, Schlamm und Lava die antike Stadt. Im 18. Jahrhundert wurde Pompeji dann wiederentdeckt. Die konservierten Überreste von Tod und Verwüstung geben einen Einblick in das Leben von damals.

Heute gehört Pompeji zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten in ganz Italien. Für die Leitung des Parks ist die antike Stätte aber etwas zu populär. Um das Kulturerbe zu schützen, gilt dort jetzt ein Besucherlimit. Maximal 20.000 Menschen am Tag dürfen ab sofort nach Pompeji. An manchen Tagen waren dieses Jahr mehr als 36.000 vor Ort.

Insgesamt verzeichnete der Park einen Besucherrekord. Mehr als vier Millionen Menschen wurden diesen Sommer gezählt.