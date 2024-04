Alcudi ist eine ziemlich kleine Insel im Mittelmeer und gehört zu Italien.

Sie liegt ein paar Bootsstunden nördlich von Sizilien. Etwa 100 Menschen leben dort - und die haben ein Problem: Und zwar mit den Ziegen, die seit Jahren wild auf der Insel leben. Denn die Tiere haben sich so stark vermehrt, dass sie jetzt klar in der Überzahl sind. 600 Tiere hat die letzte Zählung ergeben - und die sorgen für immer mehr Schäden in der Natur, in den Plantagen und in den Gärten auf der Insel, schreibt der Guardian. Deshalb will die Insel jetzt viele Tiere verschenken. Der Bürgermeister hat dafür ein Adoptions-Programm gestartet.

Die Tiere sind erst vor 20 Jahren auf Alcudi gebracht worden. Damals wollte ein Unternehmer dort Ziegen züchten, ist aber gescheitert. Daraufhin hatte er die Tiere sich selbst überlassen. Grundsätzlich sind sie inzwischen aber auch sowas wie ein Wahrzeichen für Alcudi.