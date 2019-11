In Italien haben sich die Vereine der ersten Liga gesammelt gegen Rassismus in Fußballstadien ausgesprochen - und angekündigt, etwas dagegen zu unternehmen.

Die zwanzig Clubs der italienischen Serie A haben einen offenen Brief geschrieben, in dem sie zu einem Treffen aufrufen. Daran sollen die Klubs, der italienische Fußballverband und internationale Experten teilnehmen.

In dem Brief fordern die Vereine "einschneidende Maßnahmen" im Kampf gegen Ausländerfeindlichkeit. Außerdem heißt es da, dass man in den italienischen Stadien ein ernstzunehmendes Problem mit Rassismus habe, das bisher nicht ernst genug genommen wurde.

Der Chef der Liga Luigi de Siervo hat gesagt

Der offene Brief wurde auf den Webseiten der zwanzig Vereine veröffentlicht, darunter Inter Mailand, Juventus Turin und AS Rom.