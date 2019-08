Es ging um die Frage, ob Schüler ihr eigenes Essen mit in die Schule bringen dürfen. Eltern aus Turin wollten das vor Gericht durchsetzen, weil sie das Schulessen zu teuer und zu ungesund fanden. Italiens Oberstes Gericht hat aber jetzt entschieden: Es gibt kein verfassungsmäßiges Grundrecht auf ein eigenes Pausenbrot. Die Schulen dürften entscheiden, ob sie mitgebrachtes Essen erlauben. Damit wurde auch die Entscheidung einer Vorinstanz zugunsten der Eltern gekippt.

Die Richter erklärten, dass eigene Lunchboxen gegen das Gleichheitsprinzip an Schulen verstoßen könnten. Außerdem könnten Schüler mit einfacherem Essen diskriminiert werden. In Italien müssen die Eltern für das Schulessen aufkommen. Andere europäische Länder bieten es kostenlos an wie in Finnland oder sehr günstig wie in Frankreich.