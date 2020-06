In Italien dürfen wichtige Wahrzeichen wieder öffnen.

Zum Beispiel das Kolosseum in Rom. Es hat ab heute wieder auf - nach mehren Monaten Zwangspause wegen der Corona-Krise. Allerdings müssen Besucher schon vorab ein Ticket buchen, am Eingang wird bei ihnen Fieber gemessen und sie müssen im Kolosseum eine Maske tragen. Ähnliches gilt für die Vatikanischen Museen in Rom, die ab heute auch wieder öffnen.

Schon seit vorgestern kann der Schiefe Turm von Pisa besichtigt werden. Ein Vertreter der Regionalregierung sagte, das sei ein wichtiger Schritt, um der Gegend zu einem Neustart zu verhelfen. Mit einem Flashmob gedachten viele Menschen der Corona-Opfer und warben gleichzeitig für den Tourismus in der Region.

In Florenz sind ab morgen und übermorgen wichtige Sehenswürdigkeiten wieder auf - wie die Galleria dell'Accademia, in der Michelangelos weltberühmte David-Statue steht und die Uffizien.