Normalerweise wird das Werk in Venedig in einem klimatisierten Gewölbe aufbewahrt - ein italienisches Gericht hat jetzt aber die Leihgabe an den Louvre in Paris genehmigt. In dem Museum ist eine Ausstellung zum 500. Todestag des Künstlers geplant. Die Gruppe "Italia Nostra", als "Unser Italien" wollte das eigentlich verhindern und hatte die Justiz eingeschaltet.

Zu empfindlich für Transport?

Sie meint, die Zeichnung ist zu empfindlich, um sie nach Paris zu transportieren. Außerdem existieren insgesamt nur noch 20 Gemälde von Leonardo da Vinci.

Die Richter sind dagegen der Meinung, die Ausstellung im Louvre habe außergewöhnlich hohe Relevanz und Italien wolle dazu beitragen. Der "Vitruvianische Mensch" ist mit mindestens einer Milliarde Euro versichert. Im Tausch für die Zeichnung leiht der Louvre Italien für eine Ausstellung Gemälde vom Renaissance-Maler Rafael.