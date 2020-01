Das fordert der Verband der Branche und hat ein Manifest veröffentlicht, dem sich fast alle 100 zum Verband gehörenden Modehäuser angeschlossen haben. Ziel ist, dass in Zukunft mehr Schlüsselpositionen von Frauen oder Menschen mit Migrationshintergrund besetzt werden. Verpflichtende Standards wie eine Quote gibt es aber nicht. Die Fortschritte sollen laut Verband jedes Jahr überprüft werden.

In dem Manifest wird auch mit wirtschaftlichen Vorteilen geworben. Die meisten Umsatzzuwächse macht die italienische Luxusmode inzwischen in China. Dort hatte Dolce & Gabbana vor gut einem Jahr mit einem Werbespot einen Skandal ausgelöst, weil darin ein chinesisches Model vorführt, wie man Spaghetti mit Stäbchen isst. Dem Modehaus wurde daraufhin Rassismus vorgeworfen, die anstehende Show in Shanghai wurde abgesagt und viele chinesische Online-Händler verbannten Produkte der Luxusmarke.

Dolce & Gabbana hat sich dem Manifest des italienischen Modeverbands nicht angeschlossen.