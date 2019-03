So einfach ist das seit gestern in Italien. Ein neues Gesetz macht ab sofort bestimmte Impfungen für Schulkinder zur Bedingung - zum Beispiel gegen Windpocken, Polio, Masern, Mumps und Röteln. Kinder unter sechs, die nicht alle Impfungen haben, werden von Kita oder Kindergarten ausgeschlossen. Eltern von ungeimpften Kindern zwischen 6 und 16 Jahren droht ein Bußgeld von bis zu 500 Euro.

Italienischen Medien zufolge wird das neue Gesetz aber noch nicht überall so streng umgesetzt: In Bologna wurden erst einmal Briefe an 300 Eltern verschickt - bei 5000 Kindern ist der Impfschutz anscheinend noch nicht ausreichend. In anderen Gegenden Italiens haben die Behörden anscheinend noch einmal eine Galgenfrist eingeräumt.

Das Ziel der Weltgesundheitsorganisation ist eine Impfquote von 95 Prozent. In Italien lag sie vor dem Gesetz unter 80 Prozent.