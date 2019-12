In der Nähe vom Skigebiet Pejo war welches in den Bergen entdeckt worden und jetzt zieht die Verwaltung Konsequenzen. Wie der Guardian berichtet, gibt's dort ein Plastikverbot für Touristinnen und Touristen.

Seit Anfang Dezember dürfen schon keine Halme, Flaschen, Beutel, Besteckteile oder Teller aus Plastik verwendet werden. In ein paar Tagen soll auch die Plastikhülle vom Ski-Pass wegfallen. Und das Müllrecycling soll besser werden. So will sich der Ort zum nachhaltigsten Touri-Gebiet der Alpen machen und damit werben.

Eine Studie der Uni Mailand hatte ergeben, dass der nahegelegene Forni-Gletscher viele Kunststoffteilchen enthält. Sie sollen von Touristinnen und Touristen im Skigebiet stammen und auf den Gletscher geweht sein. Solche Plastikfasern können demnach große Umweltschäden anrichten und in die Nahrungskette von Tieren gelangen.