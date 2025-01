Mehr als 22 Millionen Menschen haben letztes Jahr Rom besucht.

Damit hat die italienische Hauptstadt einen neuen Rekord bei den Besucherzahlen aufgestellt. Laut dem Bürgermeister wurden außerdem mehr als 51 Millionen Übernachtungen gebucht. Im Schnitt blieben die Touris auch etwas länger in Rom als früher.

Laut dem Bürgermeister wird Rom wird immer mehr zur Tourismus-Hauptstadt. Aus Sicht der Behörden liegt das an den vielen Events, die in Rom stattfinden, aus den Bereichen Sport, Musik, Kultur und Mode. Die vielen Gäste sind zwar gut für die Wirtschaft und das Arbeitsplatzangebot in der Stadt. Zugleich droht aber Overtourism, vor allem an den bekannten Sehenswürdigkeiten. Deshalb will die Stadt die Besucherströme auch außerhalb des historischen Zentrums lenken, zu weniger bekannten Orten und archäologischen Stätten.

Dieses Jahr feiert die katholische Kirche ein heiliges Jahr. Deswegen werden sogar rund 30 Millionen Besucher erwartet.