In Italien soll es an Schulen bald eine Männerquote geben.

Aktuell gibt es dort mehr Rektorinnen als Rektoren. Ab dem neuen Schuljahr werden deshalb Männer für Leitungspositionen bevorzugt - wenn sie genauso qualifiziert sind wie Frauen. Italiens rechtsnationale Regierung will damit nach eigenen Angaben für ein besseres Gleichgewicht sorgen zwischen den Geschlechtern.

In Italien werden Kinder traditionell eher von Frauen unterrichtet. Schon im 19. Jahrhundert gab es mehr Lehrerinnen als Lehrer. Heute liegt der Frauenanteil bei mehr als 80 Prozent, an Grundschulen sogar bei 95 Prozent. Bei den Chefposten allerdings waren Männer früher in der Mehrheit - das ist inzwischen anders.