Grund ist der Olympiavorspann beim öffentlich-rechtlichen Sender Rai. Darin zu sehen ist der berühmte Vitruvianische Mensch von Leonardo da Vinci. Allerdings wurden die Geschlechtsteile gelöscht.
Politikerinnen und Politiker aus unterschiedlichen Parteien empfinden das als Eingriff in die Kunst. Auch in Italiens Parlament war der fehlende Penis Thema.
Der Sender weist jede Schuld von sich: Das Internationale Olympische Komitee und deren Produktionsfirma seien für den Trailer verantwortlich. Die wiederum sagen, dass sie den modifizierten da Vinci als Hommage verstanden wissen wollen. Auch Italiens Kulturministerium hat laut der Produktionsfirma sein Okay dafür gegeben.
Zu viel politische Nähe?
Es ist schon das zweite Mal während dieser Olympischen Spiele, dass Rai massiv in der Kritik steht: Bei der Eröffungsfeier hat der Sportchef von Rai viele peinliche Fehler gemacht. Daraufhin kündigte die Sportredaktion einen dreitägigen Streik an, sobald Olympia vorbei ist.
Dabei geht es um mehr, als nur die laufenden Winterspiele: Viele kritisieren schon länger, wie die Politik das Programm von Rai beeinflusst. Der umstrittene Sportchef ist zum Beispiel ein enger Vertrauter der Regierungschefin Georgia Meloni. Die Opposition nennt Rai deshalb auch Telemeloni.