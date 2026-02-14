Fehlende Genitalien haben eine Kulturdebatte in Italien ausgelöst.

Grund ist der Olympiavorspann beim öffentlich-rechtlichen Sender Rai. Darin zu sehen ist der berühmte Vitruvianische Mensch von Leonardo da Vinci. Allerdings wurden die Geschlechtsteile gelöscht.

Politikerinnen und Politiker aus unterschiedlichen Parteien empfinden das als Eingriff in die Kunst. Auch in Italiens Parlament war der fehlende Penis Thema.

Der Sender weist jede Schuld von sich: Das Internationale Olympische Komitee und deren Produktionsfirma seien für den Trailer verantwortlich. Die wiederum sagen, dass sie den modifizierten da Vinci als Hommage verstanden wissen wollen. Auch Italiens Kulturministerium hat laut der Produktionsfirma sein Okay dafür gegeben.

