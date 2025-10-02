Italien führt einen Nationalen Tag gegen Bodyshaming ein.

Das hat das Parlament beschlossen. In Zukunft sollen jedes Jahr am 16. Mai Veranstaltungen stattfinden, die über Bodyshaming aufklären. Damit ist gemeint, dass Menschen aufgrund ihres Aussehens gemobbt und ausgegrenzt werden.

In Italien regiert eine rechte Koalition mit Ministerpräsidentin Giorgia Meloni an der Spitze. Meloni selbst hat schon eine Journalistin wegen Bodyshaming verklagt - das Gericht gab ihr Recht. Die Reporterin hatte sich über die Körpergröße von Meloni lustig gemacht. Sie warf der Ministerpräsidentin anschließend vor, die Klage nur als Vorwand benutzt zu haben - um gegen kritische Berichterstattung vorzugehen.