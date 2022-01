In Italien sorgt gerade eine sexistische Stellenanzeige für viel Aufsehen - auch das Arbeitsministerium ist eingeschaltet.

Ein Unternehmen in Neapel hatte eine neue Rezeptionistin gesucht. Wie unter anderem der Guardian berichtet, steht in der Stellenausschreibung, dass Bewerberinnen ein Ganzkörperfoto in Badeanzug schicken sollten. Weiter steht, wer sich bewerben will, darf nicht älter als 30 Jahre alt sein, müsse ein sonniges Gemüt haben und ein attraktives Äußeres. Im Netz wurde aber auch kritisiert, dass es für den Job 500 Euro im Monat geben solle, bei 24 Stunden Wochenarbeitszeit.

Das Unternehmen erklärte , ein unerfahrener Mitarbeiter hatte die Stellenanzeige geschrieben - und das geforderte Badeanzugs-Foto sei völlig unangemessen. Der italienische Arbeitsminister kündigte eine Untersuchung des Falls an.