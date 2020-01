Das Modemagazin erklärte, damit stelle es die Kreativität in den Dienst der Nachhaltigkeit. Allerdings handelt es sich um eine einmalige Aktion.

Die Januar-Ausgabe der Vogue erscheint am Dienstag. Für das Magazin haben acht Künstler das Cover und die Modestrecken gestaltet. Der Direktor der Vogue Italia erklärte: Müll für Catering, Dutzende Flüge und Zugfahrten, Autos für die Produktion, mindestens zehn Stunden brennende Scheinwerfer: All das habe es für die jetzige Ausgabe nicht gegeben. Das eingesparte Geld geht seinen Angaben nach an eine Kultureinrichtung, die von dem Hochwasser im November in Venedig stark beschädigt worden ist.