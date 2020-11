Er schrieb, der Weihnachtsmann trage eine Atemschutzmaske und habe eine Sondergenehmigung, um die Welt zu bereisen. Damit antwortete der italienische Ministerpräsident auf die Frage eines Fünfjährigen. Der kleine Tommaso hatte Conte einen Brief geschrieben mit der Bitte, nicht auch noch Babbo Natale das Reisen in der Corona-Pandemie zu verbieten - so heißt der Weihnachtsmann in Italien. Außerdem schlug Conte Tommaso vor, er solle eine Flasche mit Desinfektionsmittel für den Weihnachtsmann unter den Weihnachtsbaum stellen, zusammen mit Keksen und warmer Milch.

In Italien steigen seit einigen Wochen die Corona-Neuinfektionen deutlich an. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie in dem Land mehr als eine Million Menschen mit dem Virus angesteckt, es gibt mehr als 43.000 Todesfälle.