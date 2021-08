Auf der italienischen Urlaubsinsel Sardinien hat der Zoll kiloweise Sand beschlagnahmt.

Der italienische Zoll gibt an, insgesamt rund vier Kilo Sand von verschiedenen Ständen Sardiniens sichergestellt zu haben; außerdem auch Muscheln und Kieselsteine. Das alles wurden Touristen und Touristinnen am Flughafen Alghero abgenommen. Es gab wohl Strafen von bis zu 3000 Euro.



In Sardinien und auch an anderen Stränden der Welt ist es ein Problem, dass Sand und vieles andere als Mitbringsel eingesammelt wird. Nach Angaben des Zolls in Italien sorgt das für Schäden, die oft nicht zu beheben sind.