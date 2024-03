Die Kanäle in Venedig sind eine der wichtigsten Touristenattraktionen der Stadt. Insgesamt sind sie 38 Kilometer lang - und darin liegt eine Menge Müll.

Vor mehreren Jahren schon hat eine Gruppe der Gondolieri in Venedig jährliche Tauchgänge organisiert, um im Wasser aufzuräumen. Lokale Medien berichten von einer Rekordmenge bei einer Tauchaktion in den letzten Tagen. 1.500 Kilo Müll haben die Taucher demnach aus zwei Kanälen gefischt. Unter anderem drei Heizkörper, drei Waschbecken und tausende Glasflaschen.

Die Müll-Tauch-Aktion in Venedig gibt es mittlerweile seit fünf Jahren. Die Tageszeitung La Stampa zieht Bilanz: In rund 20 Tauchgängen wurden insgesamt 18 Tonnen Müll aus den Kanälen in Venedig geholt. Zum Beispiel rund 1.600 Autoreifen. Die sind eigentlich an den Docks befestigt, um Gondeln und Boote beim Anlanden abzufedern.