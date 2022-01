350 Milliarden Euro -

diese Summe ist laut einer ökonomischen Analyse an Wirtschaftsleistung während der Corona verloren gegangen - allein in Deutschland. Den Forschenden des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) zufolge kommt das Minus vor allem zustande, weil die einzelnen Menschen in den letzten zwei Jahren weniger Geld ausgegeben und mehr gespart haben: Rund 3.000 Euro pro Kopf. Die Pandemie habe auch eine gewisse Verhaltensänderung ausgelöst: Selbst als Kinos, Theater und Restaurants wieder offen waren, seien viele Menschen aus Vorsicht zu Hause geblieben.

Den kleineren Teil des Minus haben der Analyse nach Firmen verursacht, die weniger Geld investierten als üblich. Das IW prognostiziert, dass bis Ende März nochmal 50 Milliarden Euro weniger Wirtschaftsleistung dazukommen.