Würde Deutschland aus der Europäischen Union austreten, würde das Millionen Jobs kosten.

Das Institut der deutschen Wirtschaft hat sich in einer Studie angeschaut, was für Konsequenzen ein "Dexit" hätte, über den Zeitraum von fünf Jahren. Demnach würde das reale Bruttoinlandsprodukt, also der Gesamtwert aller Waren und Dienstleistungen, die in einem Jahr erwirtschaftet werden, in diesem Zeitraum um 690 Milliarden Euro sinken. Weil Deutschland vom Handel mit anderen Staaten abhängig ist, würde ein "Dexit" auch Jobs kosten: etwa 2,5 Millionen in fünf Jahren.

Grundlage für die Studie waren die Folgen, mit denen Großbritannien nach dem Brexit umgehen musste - also zum Beispiel weggefallene Handelsbeziehungen und fehlende europäische Arbeitskräfte.