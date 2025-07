Die Mieten in Deutschland steigen weiter, allerdings gerade nicht mehr so stark wie noch vor einem Jahr.

Das ergibt eine Auswertung des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln - kurz IW: Danach stiegen die Wohnungsmieten von April bis Juni um durchschnittlich 3,8 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum letztes Jahr. Davor lag das Plus im Jahresvergleich bei über fünf Prozent.

Die Mieten in den zehn größten deutschen Städten sind aber unterschiedlich stark angestiegen: In Düsseldorf, Frankfurt am Main und Essen stiegen die Preise im Schnitt um über sechs Prozent. In Berlin gab es dagegen nur ein kleines Plus von 0,6 Prozent. Die Studienmacher gehen davon aus, dass die Mieten aber wohl weiter steigen werden - denn allein in der Hauptstadt fehlen schätzungsweise rund 100.000 Wohnungen.